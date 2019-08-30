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Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину

30.08.2019 09:28
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Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину

В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Предварительно в список для обмена вошли 28 украинцев, среди которых Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и украинские моряки, плененные во время атаки России в Азовском море.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию и расскажет о всех подробностях исторического события.
08:25
По последним данным, о вылете самолета из России стало известно около трех часов ночи. В подмосковный аэропорт колонна с украинцами прибыла около 10 вечера.
В российских пабликах пишут, что часть участников обмена, которые написали прошение о помиловании, подпадут под указ Путина. Все, кто отказался, будут переданы украинской стороне для отбывания наказания, назначенного российским судом. Такая формула оформления обмена.
08:18
В аэропорту "Киев" журналисты топовых изданий ожидают прилета самолета с освобожденными украинцами.
07:47
Пленных Россией украинских моряков уже доставили в Киев. Об этом сообщают Крым.Реалии.
Как передает издание со ссылкой на родственников одного из моряков, их поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.
"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал он, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".
Накануне обмена также стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".
Напомним, что изначально в Генеральной прокуратуре Украины анонсировали обмен пленных по формуле "35" на "35".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, заключенные, обмен пленными
 
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