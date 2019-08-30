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Електронні закупівлі - за завищеними цінами

30.08.2019 15:38
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Електронні закупівлі - за завищеними цінами

Протягом півроку оголошено 40 940 закупівель з очікуваною вартістю 32,4 млрд. грн. Поточна сума договорів – 13,1 млрд. грн. 2 214 закупівель (5,4% від загальної кількості закупівель) – медичні, загальна очікувана вартість яких становить 577,7 млн грн.
У звітному періоді успішно завершились закупівлі на суму 355,8 млн. грн, загальна економія коштів у яких становить 5%. Середній рівень учасників на торгах становить 2,02. Більша частина закупівель проведена за конкурентними процедурами – 1 211, де 731,4 (39,6%) - допорогові закупівлі. Ці дані свідчать про активне використання замовниками регіону системи електронних закупівель з метою заощадження бюджетних коштів за результатами проведення закупівель.
Звітний період - 6 місяців поточного року.
За результатами дослідження, проведеного експертами аналітичної системи YouControl, Донецька область увійшла у п'ятірку регіонів, де проводять закупівлі за завищеними цінами. Термін проведення дослідження – з 2014 по 2018 рік.
Моніторинг проведено з метою оцінки стану сфери публічних закупівель Донецької області.


Марія Мигаль



Теги: Донбасс, цена, электронная коммерция
 
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