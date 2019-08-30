- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- "Сколько мы людей положили, чтобы остановить Путина?" - Коломойский сразил жестким заявлением по Донбассу14:51
- Рябошапка требует "крови" и пояснил, из кого будет ее пить12:50
- Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн11:09
- Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета08:42
- Политолог назвал главный страх команды Зеленского - "слугам народа" теперь не позавидуешь 07:33
Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам
Согласно Постановлению № 754, принятого Кабмином Украины, увеличился перечень тех, кто имеет право на адресную помощь.
Об этом рассказали специалисты «Донбасс SOS», передает donpress.
Теперь денежные выплаты будет доставлять домой переселенцам, по их желанию.
Такая услуга доступна только для двух категорий лиц:
лица с инвалидностью первой группы;
другие лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию.
Чтобы дома получать пособия, ВПЛ должно обратиться с письменным заявлением в управление ПФУ или управление социальной защиты населения по месту жительства. В заявлении о назначении или перерасчете пенсии нужно указать: «выплату мне пенсии (социальной помощи) прошу проводить через почту».
Также изменение касается тех украинцев, которые переселились из ОРДЛО и не имеют возможности вернуться и имеют право на ежемесячное пособие (лица с инвалидностью, их дети, дети с инвалидностью и лица, осуществляющие за ними уход). Это касается тех лиц, которые:
нуждаются в длительной вторичной (специализированной) медицинской помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с круглосуточным наблюдением;
над которыми нависает угроза насилия или психологической травмы (п. 2 Порядка, утвержденного Постановлением № 505).
Согласно постановлению, право на денежную помощь имеют и лица пенсионного возраста и учащиеся школ, достигшие 18-летнего возраста, которые продолжают обучение на дневной форме.
На выплату пособий могут претендовать семьи, в состав которых входят два и более лица с инвалидностью (детей с инвалидностью) теперь снят верхний предел максимального размера выплат.
Теперь при оформлении выплаты денежной помощи на малолетних детей, перемещаемых без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, не надо будет предоставлять документ, подтверждающий родственные отношения заявителя с ребенком (п. 5 Порядка). К заявлению на получение пособия нужно будет добавлять копию справки от уполномоченного банка с указанием реквизитов текущего счета.
Также изменился и порядок отказа в назначении пособия, если документы, представленные представителем семьи, не соответствуют требованиям Порядка.
При этом, если человек выезжает на неподконтрольную территорию более чем 60 дней — он обязан вернуть сумму денежной помощи за период пребывания там (п. 11 Порядка). В противном случае, пособие может взиматься.
В Постановлении указано три варианта такого возврата:
уполномоченным представителем семьи самостоятельно;
с согласия уполномоченного представителя семьи в полном объеме за счет следующих выплат денежной помощи;
по решению уполномоченного органа за счет суммы последующих выплат денежной помощи в объеме не менее 20 процентов ежемесячной суммы назначенной денежной помощи.
«Если вы убеждены, что находились на неподконтрольной территории менее 60 дней, то имеете право обжаловать действия органов власти. Прежде всего, нужно обратиться с письменным заявлением в управление труда и социальной защиты населения для обжалования решения о взыскании с вас выплат за дни на ВОТ и в Государственную пограничную службу Украины — за информацией о пересечении линии разграничения. Письменные ответы от этих органов также крайне необходимы для последующего обращения в суд. Собственно, обратиться в суд — следующий шаг, в случае, если ваши заявления не дали результата», — говорится в сообщении специалистов.
Также теперь принимать заявления и выдавать справки о постановке на учет ВПЛ теперь смогут только работники подразделений социальной защиты населения.
«Принятые изменения несут как позитив, так и негатив для переселенцев. Среди основных положительных моментов: возможность отдельным категориям лиц получать помощь через «Укрпочту; расширение перечня тех, кто имеет право на такую помощь, снятие ограничения максимального размера пособия для семей, в состав которых входят два и более лица с инвалидностью (детей с инвалидностью). Основным негативным моментом является закрепление дополнительной обязанности ВПЛ возвращать сумму помощи, выплаченную за период пребывания на неподконтрольной территории при нахождении там более 60 дней. Этим положением правительство создало ситуацию, когда непрерывное пребывание более 60 дней в ВОТ влечет за собой не только отмену справки ВПЛ, но и обязательства переселенцев возвращать полученную за этот период помощь», — заявили в организации.
Теги: Украина, Донбасс, помощь, пособие, медицина, Кабмин, выплаты, инвалиды, переселенцы, ВПЛ
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь
- В феврале переселенцы получат пособия с добавкой
- Министр соцполитики заявил, что проблемы с выплатами возникают только у «ненастоящих» переселенцев
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго
- На какие выплаты и помощь могут рассчитывать переселенцы от государства
- Стало известно о нововведениях с пенсиями в Украине: кто попадет под "удар" и лишится выплат - подробности
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома13:05
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"