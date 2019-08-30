Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду

30.08.2019 12:40

Десятки разных версий и "вбросов" по обмену пленных уже стали называть спланированной информационной операцией со стороны Кремля.

Основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега прокомментировал ажиотаж и панику вокруг сообщения про обмен пленных между Россией и Украиной, передает "Диалог.UA".

"Семьи моряков едут на Киев, журналисты бесятся в аэропортах, а пленные все там же", - констатировал он. По его мнению, множество разных версий и слухов появились неспроста, а целенаправленно из пропагандистких СМИ РФ. "Информационная операция россиян прошла успешно. Мы продолжаем "хавать" вбросы российских "СМИ"", - жестко заявил Дейнега.