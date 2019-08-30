Главная / Новости / Украина / Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду
Последние новости раздела
- Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду12:40
- У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией11:18
- Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину09:28
- Гороскоп на 30 августа: Львов ждет неудача, а Водолеи смогут произвести впечатление07:52
- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка22:00
- Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов21:20
- Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках21:00
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление20:42
- Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия20:00
- Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу19:44
Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду
30.08.2019 12:40
Десятки разных версий и "вбросов" по обмену пленных уже стали называть спланированной информационной операцией со стороны Кремля.
Основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега прокомментировал ажиотаж и панику вокруг сообщения про обмен пленных между Россией и Украиной, передает "Диалог.UA".
"Семьи моряков едут на Киев, журналисты бесятся в аэропортах, а пленные все там же", - констатировал он. По его мнению, множество разных версий и слухов появились неспроста, а целенаправленно из пропагандистких СМИ РФ. "Информационная операция россиян прошла успешно. Мы продолжаем "хавать" вбросы российских "СМИ"", - жестко заявил Дейнега.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, аэропорт, СМИ, паника, пропаганда, обмен пленными
Читайте также:
- На "рашаТВ" началась новая волна антиукраинской истерии. Ждем обострения
- В Славянске назвали способы борьбы с российской пропагандой
- "Кончать надо эту Украину…" - призыв российского журналиста Леонтьева в росСМИ вызвал грандиозный скандал
- Горькая правда Донбасса: люди погибли только там, куда добрались строители "русского мира" (ВИДЕО)
- Переговоры по Донбассу в Минске: СМИ назвали имя политика, который займет место Кучмы
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО08:32
- Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду12:40
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией11:18
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке