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Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"
Политолог Виталий Портников резко прошелся по первому заседанию Верховной Рады, озвучив, что никакого Парламента в Украине больше нет при президенте Владимире Зеленском и парламентской демократии тоже. За первым днем и первой ночью работы новой Верховной Рады украинцы следили как за новой серией захватывающего телевизионного сериала, пишет Диалог.UA.
Первое заседание Верховной Рады завершилось только около третьего часа ночи, под конец депутаты голосовали за законы, которых не было в повестке дня. Голосовавшие не видели не только текстов этих законопроектов, но даже их названий - но все равно нажимали на зеленые сенсорные кнопки. Примерно то же самое происходило с кадровыми решениями. Еще утром накануне голосования за кандидатуру премьер-министра страны никто не знал, на ком именно остановились в офисе президента Владимира Зеленского. С кандидатурами тех, кто вошел в новое правительство Алексея Гончарука глава государства ознакомил представителей своей фракции буквально за несколько минут до голосования. Никакого понимания того, почему все происходит именно так. Почему новая Рада несётся с такой скоростью, будто завтра пожар и депутаты уже никогда ни за что не проголосуют, понять было совершенно невозможно. Тот, кто следит за заседаниями российской Госдумы, вспомнил бы определение «взбесившегося принтера». Однако мне новая Рада напомнила вовсе не российскую соседку, а совершенно другой «парламент», о заседаниях которого тоже пришлось писать - Верховный Совет УССР, избранный еще до горбачевской перестройки. Его депутаты, «слуги народа», тоже особо не задумывались, за что именно и почему они голосуют и кого избирают. Им тоже присылали все документы и кадровые решения из здания, которое находилось ровно в том же самом месте, на улице Банковой, которая тогда называлась улицей Серго Орджоникидзе. Наблюдатели объясняют эту «демократию скорого поезда» по-разному. Кто-то говорит, что спешка - это такой телевизионный приём, показать населению, что работа кипит. Кто-то утверждает, что президент Зеленский и его окружение просто опасаются, что депутаты из большинства за несколько недель освоятся в Раде и им уже не так просто будет предложить проголосовать за что угодно. А кто-то уверен, что власть спешит, потому что не верит в долговечность кредита доверия. И кто знает, за что тогда захотят голосовать депутаты. Но после избрания Владимира Зеленского президентом страны заниматься предсказанием того, что будет происходить в Украине завтра или через три месяца - занятие совершенно бессмысленное. Разумнее понять, что мы имеем на сегодняшний день, утро пятницы.
Никакого парламента в Украине больше нет и парламентской демократии тоже. Парламента в Украине нет, а правительство есть - хотя многие считают, что и оно станет продолжением президентского офиса. Но это - технократическое правительство. И с точки зрения даже формальной логики, эти люди должны быть куда либеральнее и радикальнее своих предшественников в министерских креслах. Вот только голосовали ли избиратели Владимира Зеленского за такой либерализм и как они отреагируют, когда вместо улучшения жизни и снижения тарифов они столкнутся с ускорением изменений, которые многим не нравились и неизбежными социальными проблемами? И как в этом случае отреагирует на падение своей популярности сам президент? Это не отменяет наличия центров влияния, которые в сложившейся ситуации способны вести борьбу за собственный контроль над властью. Это глубинное движение и раньше было отнюдь не последним фактором, определявшим развитие страны. Просто теперь оно стало чуть ли не самым важным фактором - мы видим шоу, но не знаем о том, что же происходит на самом деле. И можно было бы сказать, что теперь Украина уже точно похожа на Россию с ее телеграм-каналами и неизвестными распрями в окружении Путина - если бы только мы не знали, что в один прекрасный день, как это бывало уже не раз, шторм перечеркнёт все расписание кораблей над водой и все манёвры под. Пока одним из главных факторов украинской политики остаётся Майдан, все реальные политические действия продолжают выглядеть как подготовка к Майдану или попытка его избежать. И, возможно, именно этим и объясняется та скорость, с которой Владимир Зеленский строит своё новое государство.
Теги: Донбасс, смерть, приговор, Верховная Рада
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