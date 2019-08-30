"Вы паразиты! Рот свой закройте!" - Рабинович в Москве устроил скандал, Украина потрясена. ВИДЕО

30.08.2019 20:06

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович во время поездки в Москву 30 августа сделал заявление, которое возмутило всю Украину.

Внимание на слова Рабиновича обратил в Facebook известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.UA".

Рабинович 30 августа вместе со своим коллегой по ОПЗЖ Виктором Медведчуком срочно посетили Москву. Они посетили в СИЗО "Лефортово" узников Кремля Станислава Клыха и Николая Карпюка, а также усиленно делали вид, что якобы причастны к истории с обменом пленными. В Москве "оппоблоковцы" охотно раздавали комментарии журналистам. Кум Путина был более сдержанным, а вот Рабиновича "понесло". "Очень прошу, те, кто играет судьбами людей. Прекратите заниматься сами пиаром на вот этой, на обмене пленных. Дайте людям вернуться домой. Вы паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - выдал представитель ОПЗЖ. Его не смутил тот факт, что сам он поехал в Москву только с одной целью - попиариться на истории с обменом, пока не поздно.

"Стремление хайпонуть достигло масштабов, непристойных даже для украинской политики", - констатировал Голобуцкий. Подписчики с ним согласились и высказали о Рабиновиче и Медведчуке все, что думают.