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Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть

30.08.2019 14:57
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Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры
Об этом 30 августа сообщил Telegram-каналу «Легитимный» со ссылкой на собственный источник, пишет Политека.
По словам источника, подробности этого разговора пока официально разглашать не будут. Возможно, это произойдет позже.
«Так Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Наш источник сообщает, что темами могли быть предстоящие обмены, нормандские встречи, а также Путин поздравил Зеленского с новым правительством», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третий разговор по телефону лидеров двух стран.



Теги: Донбасс, Путин, разговор, звонок, Зеленский
 
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