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Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн
Осенью украинцев ждет ряд важных изменений: педагогам повысят зарплаты, а мелкие деньги начнут выводить из обращения. Какие еще новшества принесет грядущий сезон, выяснили "Сегодня".
Сентябрь
В начале осени сразу несколько нововведений коснутся школ. Школьная форма не будет обязательной — эту норму еще в июне отменил указом Владимир Зеленский. Учителям же начиная с этого учебного года запретят объявлять на весь класс оценки — только лично родителям или ученику. Упразднят и доски почета.
В случае нехватки педагогов школам разрешат привлекать к урокам частных репетиторов или водить детей на уроки в кружки. В первый месяц осени педработникам детсадов и ПТУ, которых не коснулось повышение в прошлом году, поднимут зарплату на 10%. Например, воспитатель в садике будет получать не 4173 грн, а 4590.
В сентябре начинается кампания МЗ по борьбе фальшивыми лекарствами — на упаковки медпрепаратов начнут наносить маркировку с данными об "оригинальности" препарата. Чуть позже для пациентов выпустят мобильное приложение для сканирования таких кодов с последующей проверкой в Гослекслужбе.
Для объединений совладельцев многоквартирных домов запустят новую программу по утеплению. Те смогут подавать на участие в ней заявки в Фонд энергоэффективности и возмещать 40—50% расходов на модернизацию своих домов.
Октябрь
Середина сезона ознаменуется "денежными" новшествами: с октября в оборот введут новую банкноту достоинством в 1000 грн, а вот 1-, 2- и 5-копеечные монеты, наоборот, начнут выводить из обращения. Кроме того, расширят перечень уполномоченных ведомств, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии. Если раньше их выдавали 38 банков, то с октября к ним присоединятся еще и местные органы соцзащиты.
С октября украинцам разрешат фотографироваться на документы в головных уборах. Правда, только из религиозных соображений и не закрывая лицо.
Во второй декаде месяца в Украину завезут около 500 тысяч доз вакцин против гриппа. Их сможет купить любой желающий в аптеке и привиться у своего врача или в частной клинике, если она работает с НСЗУ. В прошлом году цена дозы стоила около 200—300 грн.
В середине осени вступят в силу и новые нормы пожарной безопасности в гостиницах: их будут обязаны строить огнестойкими и так, чтобы обеспечить подъезд пожарных машин, разрешат устанавливать системы тушения тонкораспыленной водой и устройства для раннего выявления угроз.
Ноябрь: рейсы и туалеты
В последний месяц осени станет обязательным использование международного номера банковского счета (IBAN). Это позволит привести украинские банковские стандарты в соответствие с международными, а еще — поможет банкам точнее идентифицировать страну и банк плательщика и получателя, избежать ошибок и быстрее проводить переводы
.
В ноябре вступят в силу строительные нормы, по которым число женских туалетов в кинотеатрах и театрах вырастет в два раза. Согласно новым требованиям, в туалетах кинотеатров предусмотрят один унитаз на 15 человек (ранее 30), а в театрах — один на 10 (ранее 20).
Наконец, в ноябре украинцам добавят новые и удобные лоукост-авиарейсы сразу три перевозчика. Wizz Air собирается летать из Одессы во Вроцлав, Катовице, Братиславу и Будапешт (от 429 грн в одну сторону), в Гданьск (от 719 грн) и Берлин (от 1729 грн), Ryanair — из Одессы в Будапешт (от 250 грн), а его дочерняя компания Laudamotion — из Киева в немецкий Штутгарт (от 554 грн). К слову, новые рейсы будут и месяцем ранее: в октябре Wizz Air полетит из Львова в Ларнаку (Кипр) (от 719 грн), а украинский SkyUp — из Киева в Пардубице (Чехия) (от 1200 грн), из Львова и Харькова в Прагу (от 992 и 1500 грн соответственно).
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, школьная форма, банкнота, детский сад , лекарства, Зеленский
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