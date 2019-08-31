"Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху

31.08.2019 17:11

Экс-глава Нацкомисии по госрегулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк обвинил олигарха Игоря Коломойского в организации преступной схемы.

Стала понятна нелюбовь олигарха к формуле "Роттердам+". Внимание на заявление Вовка обратил в Facebook известный украинский политолог Кирилл Сазонов, передает "Диалог.UA".

Сазонов сослался на статью издания "Хвиля". В ней упоминается Вовк, который сейчас НАБУ "прессует" за формулу "Роттердам+". По данным экс-главы НКРЭКУ, Коломойский организовал преступную схему в сфере энергетики. "Фирмы Коломойского поставляют уголь на "Центрэнерго" по завышенной цене 2500 грн/тонна (это выше цены "Роттердам+", которая сейчас составляет всего 1741 грн/тонна). Себестоимость электроэнергии из угля по такой цене составляет не менее 1,90 грн кВт-час, но заводам группы "Приват" она продается по неприлично низкой цене – 1,30 грн кВт-час", - рассказал Вовк. Итогом такой схемы является то, что госкомпания "Центрэнерго" несет колоссальные убытки. И эти убытки покрываются за счет украинского бюджета. То есть, украинцы из личных карманов оплачивают олигарху его схему. "Конец эпохи бедности?" - прокомментировал Сазонов шокирующие сведения.