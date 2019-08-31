Последние новости раздела
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»19:46
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- "Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России19:05
- Путин прокомментировал освобождение Цемаха 18:49
- У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака17:45
Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы
31.08.2019 19:33
Участие в праздничных мероприятиях в 2020 году уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, сообщил помощник российского президента.
Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает интернет-издание Хроника.инфо.
«Президенту Украины будет направляться приглашение», — заявил Ушаков.
По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.
Теги: Донбасс, Москва, День Победы, Зеленский
Читайте также:
- "Загон Победы" - сети высмеяли празднование Дня победы в Москве (ФОТО)
- Золотое перо отправляется в Москву
- Сети бурно обсуждают "карнавал" кришнаитов на праздновании дня Победы в Москве (ВИДЕО)
- В небо - на экскурсию
- 30-летний певец Прохор Шаляпин окольцевал свою миллионершу (ФОТО)
- "Последний бой "майора Билана", - известного певца троллят за форму майора
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО