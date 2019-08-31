Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы

31.08.2019 19:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы

Участие в праздничных мероприятиях в 2020 году уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, сообщил помощник российского президента.
Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает интернет-издание Хроника.инфо.
«Президенту Украины будет направляться приглашение», — заявил Ушаков.
По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.



Теги: Донбасс, Москва, День Победы, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх