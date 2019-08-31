- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- "Сколько мы людей положили, чтобы остановить Путина?" - Коломойский сразил жестким заявлением по Донбассу14:51
- Рябошапка требует "крови" и пояснил, из кого будет ее пить12:50
- Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн11:09
- Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета08:42
- Политолог назвал главный страх команды Зеленского - "слугам народа" теперь не позавидуешь 07:33
Политолог назвал главный страх команды Зеленского - "слугам народа" теперь не позавидуешь
Президенту Владимиру Зеленскому наруку снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады. Это позволит ему держать нардепов под контролем. Прокомментировал нашумевшие инициативы президента известный украинский политолог Сергей Таран в Facebook, передает "Диалог.UA".
В первый день своей работы, 29 августа, Верховная Рада приняла законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Новость вызвала восторг в украинском обществе. Но не все так радужно, предупредил Таран. "В "Слуге" снятие неприкосновенности и лишение мандата за прогулы, как и сокращение количества депутатов, очевидно, воспринимают как способы удержания собственной фракции", - сообщил эксперт. Он заверил, что команду руководство президентской партии совсем не волнует оппозиция. В условиях монобольшинства она практически ничего не решает. "Больше всего у "Слуги" переживают из-за влияния на новичков "чужих" олигархов и миграцию депутатов в случае падения рейтинга. Считается, что именно угроза преждевременного лишения мандата или преждевременных выборов удержат нестойких новичков", - уточнил Таран. Он посоветовал руководству партии использовать еще и японский метод в отношении своих депутатов. "Лайфхак для "Слуги" - в японском парламенте до сих пор есть парламентский пристав, обязанность которого огреть депутата специальной палкой, если тот нарушает порядок", - постебался Таран.
Теги: Донбасс, парламент, депутатская неприкосновенность, депутаты, Слуга народа
- ЦИК посчитала 99,76% протоколов - финальные результаты выборов в Раду удивили всех
- В Украине одной картинкой показали портрет "слуги народа" в новой Раде
- Разумков о «Слуге народа» на выборах в парламент: «Депутаты пытаются с нами договориться»
- "Будут мешать", - у Зеленского рассказали, когда решатся на роспуск Верховной Рады
- В «ЛНР» избрали «председателя парламента»
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома13:05
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"