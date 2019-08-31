Путин поставил Зеленского в "растяжку": тот момент, когда решается, кто кого, - все подробности

31.08.2019 21:30

Обмен удерживаемыми лицами, по версии Украины, был сорван из-за требований лидера РФ Владимира Путина выдать Кремлю единственного свидетеля катастрофы рейса МН17, который лично управлял ракетой "Бук", - украинца Владимира Цемаха.

Власти России затягивают обмен пленными, и провоцируют информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, пишет "Диалог.UA", ссылаясь на канал "Холодная война".

Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". 26 июня Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб, потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов.

Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование Bellingcat заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году. Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений. Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем. То есть судебный приговор РФ и продление санкции - это взаимосвязанные вещи. Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния. Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока.