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Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета

31.08.2019 08:42
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Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета

В субботу, 31 марта на территории Украины будет жарко и сухо, дожди ожидаются лишь в ряде северных областей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Температура воздуха при этом ожидается на уровне 26-32 градусов выше нуля. Прохладнее всего будет на севере и востоке страны – от 22-24 градусов в Сумах до 27-29 градусов – в Донецке. Самыми теплыми будут Киев, Ужгород и Хмельницкий – здесь до 31 градуса.
По словам синоптика, в Киеве погода будет преимущественно сухой, есть небольшая вероятность дождей и порывов ветра.



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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