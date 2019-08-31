Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма

31.08.2019 19:10

Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом сегодня, 31 августа, заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передают Донецкие новости.

«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция – без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении по усилению, а не наоборот», – сказал Зеленский.

Напомним, Польша предостерегла страны Евросоюза от сближения с Россией.