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В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен
Валентин Землянский заявил в эфире телеканала ZIK, что к началу отопительного сезона Нафтогаз планирует повысить стоимость газа для рядовых потребителей до 9,7 гривны за куб. По словам эксперта это означает, что коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен, сообщает replyua.net.
Валентин Землянский предупреждает, что Нафтогаз планирует ближе к началу отопительного сезона поднять цены на газ для населения до 9,7 гривны за куб. Эксперт также добавил, что сейчас можно услышать такие цифры, как 4,8 гривны за куб, или даже 4,5 гривны. Однако на самом деле это просто манипуляция. Ведь в данном случае называется стоимость «голубого топлива» без налогов. В платежках, в зависимости от региона, совсем другие цифры - от 6,1 до 7 гривен за кубометр.
К декабрю газ подорожает еще больше. Для украинцев это означает, что стоимость коммуналки вырастет, в среднем, на 2 тысячи гривен. Также не стоит рассчитывать здесь и на внешнюю помощь. Да, сейчас говорят, что Польша готова продавать Украине американский газ. Однако здесь нужно понимать, что объемы этих поставок будут небольшие. Кроме того, покупать этот газ Украина будет по ценам, установившимся на европейском рынке.
Теги: Донбасс, газ, коммунальные услуги, повышение тарифов
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- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
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