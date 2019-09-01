- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма12:20
- ОщадБанк сделал важное заявление, это коснется тысяч украинцев12:00
- Уже осень: синоптики предупредили о грозовом фронте и похолодании11:48
- Стало известно о победе Зеленского: исторические подробности11:33
- Приметы на 2 сентября: что нельзя делать11:01
- Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.10:30
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
Каким будет курс доллара на следующей неделе
Курс доллара может немного подняться.
Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 2 сентября, зафиксируется в пределах 25,4 грн/$. Сейчас доллар стоит 24,95 грн, передает Хроника.инфо..
Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс доллара может немного подняться.
По его словам, по среднесрочному прогнозу курс доллара будет оставаться в диапазоне 25,0-25,5 грн. А краткосрочно будет подниматься от нижней границы этого коридора в направлении верхней.
«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн», – прогнозирует Иосуб.
Накануне глава НБУ Яков Смолий напомнил о целях регулятора на валютном рынке. Основой для будущего роста регулятор считает низкую инфляцию, не ставит себе цели покупать на рынке как можно больше валюты, чтобы не влиять на тренд гривны. Важной ценностью для НБУ остается независимость центробанка, которая обеспечивает преемственность и предсказуемость его политики при смене власти в стране.
В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.
В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).
При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курсы валют
- Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные
- "Долой импорт!" - кричали российскому певцу, который сжег 20 тысяч долларов (ВИДЕО)
- Пропасть между гривной и долларом увеличивается: свежий курс от НБУ
- У доллара свои предпасхальные планы: свежий курс валют
- Два сценария экспертов: что произойдет с валютой?
- Утрата доверия украинцев к доллару и евро не заставит себя долго ждать
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь13:30
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- Путину осталось недолго: стало известно о беде, неутешительный прогноз12:40
- У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма12:20
- СМИ "сватают" Коноплянку в "Шахтер"12:10
- ОщадБанк сделал важное заявление, это коснется тысяч украинцев12:00
- Уже осень: синоптики предупредили о грозовом фронте и похолодании11:48
- Стало известно о победе Зеленского: исторические подробности11:33
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери