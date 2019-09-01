Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату

01.09.2019 21:54

В этом году для многих украинцев в органах Пенсионного фонда Украины изменили вид пенсионных выплат на другие. Как известно, пенсии назначаются различным категориям населения в Украине. В частности, после выхода на заслуженный отдых по возрасту, стажа, так же выплаты назначаются по инвалидности или в случае потери кормильца, пишет from-ua.

Примечательно, но такого еще не было, ведь украинцы могут изменить один вид выплат на другой — более выгодный. И это подтверждает действующее законодательство.

Согласно ст. 10 Закона Украины № 1058-IV от 09.07.2003 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицу, которое имеет право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору.

В ведомстве отмечают, что вместе с тем по собственному желанию можно изменить вид пенсии. Для того, чтобы выяснить целесообразность перехода с одного вида пенсии на другой, нужно обратиться в управление Пенсионного фонда, выплачивающий пенсию.

Для того, чтобы перейти с одного вида на другой, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление с прикрепленными документами, которые подтверждают возможность получения пенсии. Начисление пенсий будет осуществляться со дня подачи заявления.

Таким образом, при смене вида пенсии по желанию гражданина могут учесть зарплату за периоды страхового стажа, указанные в ч. 1 ст. 40 Закона.

«Если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется показатель средней заработной платы за три предыдущих года», — подчеркивают представители Пенсионного фонда.