- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма12:20
- ОщадБанк сделал важное заявление, это коснется тысяч украинцев12:00
- Уже осень: синоптики предупредили о грозовом фронте и похолодании11:48
- Стало известно о победе Зеленского: исторические подробности11:33
- Приметы на 2 сентября: что нельзя делать11:01
- Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.10:30
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату
В этом году для многих украинцев в органах Пенсионного фонда Украины изменили вид пенсионных выплат на другие. Как известно, пенсии назначаются различным категориям населения в Украине. В частности, после выхода на заслуженный отдых по возрасту, стажа, так же выплаты назначаются по инвалидности или в случае потери кормильца, пишет from-ua.
Примечательно, но такого еще не было, ведь украинцы могут изменить один вид выплат на другой — более выгодный. И это подтверждает действующее законодательство.
Согласно ст. 10 Закона Украины № 1058-IV от 09.07.2003 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицу, которое имеет право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору.
В ведомстве отмечают, что вместе с тем по собственному желанию можно изменить вид пенсии. Для того, чтобы выяснить целесообразность перехода с одного вида пенсии на другой, нужно обратиться в управление Пенсионного фонда, выплачивающий пенсию.
Для того, чтобы перейти с одного вида на другой, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление с прикрепленными документами, которые подтверждают возможность получения пенсии. Начисление пенсий будет осуществляться со дня подачи заявления.
Таким образом, при смене вида пенсии по желанию гражданина могут учесть зарплату за периоды страхового стажа, указанные в ч. 1 ст. 40 Закона.
«Если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется показатель средней заработной платы за три предыдущих года», — подчеркивают представители Пенсионного фонда.
Теги: Донбасс, выплата, надбавка, пенсии
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь13:30
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- Путину осталось недолго: стало известно о беде, неутешительный прогноз12:40
- У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма12:20
- СМИ "сватают" Коноплянку в "Шахтер"12:10
- ОщадБанк сделал важное заявление, это коснется тысяч украинцев12:00
- Уже осень: синоптики предупредили о грозовом фронте и похолодании11:48
- Стало известно о победе Зеленского: исторические подробности11:33
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери