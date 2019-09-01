Новый премьер поздравил школьников и въехал в Кабмин на самокате. ВИДЕО

01.09.2019 18:43

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Видеообращение глава Кабинета министров опубликовал в Facebook.

Первое сентября - это всегда старт. Для кого-то - школьной жизни, для кого-то - студенческого. Мое 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни! Серьезный вызов - сделать украинское образование современным, конкурентным, европейского образца. Именно для молодой, амбициозной команды, что сейчас как раз формирует Анна Новосад (министр образования)", - рассказал Гончарук.

Также премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.