Погода в Украине на неделю: синоптики рассказали, с чего начнется осень

01.09.2019 14:54

Лето в Украине в 2019 году оказалось далеко не таким жарким, как на большей части Европы.

Как сообщает from-ua, сентябрь обещали теплый. В самом конце лета мы решили узнать, что синоптики говорят о первых днях осени.

В воскресенье, 1 сентября, небольшие дожди возможны на севере страны – в Киевской и Черниговской областях. По сравнению с субботой станет еще чуть теплее, буквально на один-два градуса. Средняя температура воздуха по стране днем – от 27 до 30 градусов.

В понедельник, 2 сентября, в Украине снова без осадков, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

Во вторник, 3 сентября, в западной части страны ожидаются дожди с грозами – температура воздуха днем там составит от 24 до 30 градусов тепла. В центральной части страны от 28 до 31 градуса, на севере от 26 до 30, в восточных областях от 25 до 28, и на юге от 27 до 31 градуса выше нуля.

В среду, 4 сентября, в западных областях продолжает греметь и лить, температура воздуха днем упадет до 20-25 градусов. В центре ожидается от 26 до 31 градуса, в северных и восточных областях от 25 до 28 градусов, на юге от 26 до 31 градуса тепла.