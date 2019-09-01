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Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына

01.09.2019 10:57
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Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына

В последний день лета произошел жуткий пожар на территории оздоровительного лагеря Сокол в Ивано-Франковской области. Жертвой мощного пламени стал 17-летний юноша.

Чуть позже стало известно, что при пожаре в лагере погиб сын бывшего мэра города Бурштын Петра Курляка. Он работал ди-джеем в лагере и временно проживал в помещении, которое загорелось.

По словам спасателей, пожар начался на сцене лагеря площадью 50 кв.м. Она сгорела полностью, а при разборе завалов было обнаружено тело парня.

"К тушению пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава от Управления ГСЧС в области", — сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает glavred.

Отметим, копы озвучили предполагаемую причину пожара на территории детского лечебно-оздоровительного комплекса Сокол, что в селе Сокол Галицкого района. По их словам, произошло короткое замыкание электросети.



Теги: Донбасс, пожар, полиция, Ивано-Франковская область, сын, гибель, детский лагерь, спасатели
 
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