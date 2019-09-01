Тарифы на электроэнергию поменяются: что ждет украинцев с сентября

01.09.2019 07:56

Первые изменения произойдут уже сегодня, 1 сентября. Они будут касаться прежде всего бытовых потребителей. В правительстве отметили, что это еще не предел. Как стало известно, в НКРЭКУ понизили тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей почти на 20 коп, до 11,6 коп за кВт-час. Это значит, что тариф всех бытовых потребителей будет снижен почти на 20 коп, сообщает "Диалог.UA".

Представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет "Обозреватель", пояснил, что в НКРЭКУ по факту шел поиск, кто будет финансировать "зеленые" тарифы соответствующих "зеленых" производителей. "А это уже почти 30 млрд грн в год. Ранее эти "зеленые" тарифы через тариф Укрэнерго было возложенные на небытового потребителя. Теперь в результате Постановления Правительства и Постановления НКРЕКП, часть "зеленых" тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть – Энергоатомом и Укргидроэнерго", – объяснил Герус. Он добавил, что в результате принятия тарифов никакие предприятия-потребители не получили никаких льгот, хотя такой вариант также рассматривался. "Но Офис Президента выступил против такого решения и нам удалось убедить принять решение, которое будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода", – отметил Герус. По его словам, нерыночно дешевой электроэнергии небытовые потребители также не получили. "Стоит помнить, что сейчас тарифы на э/э для предприятий и бюджетных учреждений в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн). За прошлый год небытовые потребители заплатили более 50 млрд грн специальных субсидий (более свой рыночный тариф), за счет которых финансировались низкие тарифы на э/э для населения", – добавил представитель президента в Кабмине. Он считает, что в решении проблем рынка электроэнергии должна принимать участие не только государственная генерация, но и частная. "Поэтому, надеюсь, в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь, ведь с начала года цена угля упала на 45%. Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей", – подытожил Герус. Небытовые потребители получат снижение тарифов на 20 коп / кВт-час уже с воскресенья, 1 сентября.