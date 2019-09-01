- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»19:46
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- "Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России19:05
- Путин прокомментировал освобождение Цемаха 18:49
- У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака17:45
Украина, Польша и США нанесли удар по Кремлю "газовым" соглашением
Украина, США и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в усилении региональной безопасности газоснабжения. Оно стало тяжелым ударом для Москвы.
О важном соглашении рассказала "Украинская правда", передает "Диалог.UA".
В Варшаве представители Украины, Польши и США на днях подписали соглашение, которое ослабит зависимость Киева от российского газа. Полноценно он начнет работать после строительства в польском Свиноустье терминала сжиженного газа и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу и Норвегию.
Это позволит диверсифицировать поставки газа в Украину. Ожидается, что уже в 2021 году Польша сможет поставлять в нашу страну 6 млрд кубометров газа (сейчас 1,5 млрд кубометров). Примечательно, что Украина сможет покупать как сжиженный газ напрямую у США, так и через польскую Нефтегазовую компанию. Соглашение - тяжелейший удар по путинскому режиму, который использует зависимость Украины от российского газа для шантажа Киева. Диверсификация поставок голубого топлива из других стран обеспечит Украине энергетическую безопасность.
Теги: Украина, США, Донбасс, Польша, газ, соглашение
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Польша построит на границе с Украиной забор за десятки миллионов евро
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой
- "Для России выгодно, чтоб Украина была инфицирована вирусом бандеризма"
- Киев отказался от европейского газа
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО