В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"

01.09.2019 13:52

В аннексированном Россией Крыму украинцы устроили провокацию, желая позлить российских оккупантов.

Соответствующее фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram, передает apostrophe.

"Утром получил очень приятное фото из оккупированного Крыма. Большое количество патриотов сейчас бессильна, оккупационная власть жестко наказывает за любые проявления украинской позиции. Спасибо Александр за твою позицию. Крым - это Украина! Верю в мир, но после нашей победы! – подписал он фото, на котором автор, не боясь, демонстрирует зажигалку в голубом и желтом цвете..