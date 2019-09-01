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В Украине изменили правила выплаты пенсий переселенцам: как не остаться без денег

01.09.2019 12:29
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В Украине изменили правила выплаты пенсий переселенцам: как не остаться без денег

Кабинет министров Украины принял постановление, которое вносит изменения в порядок выплаты пенсий переселенцам и людям, проживающим на временно оккупированной территории Донбасса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, пишет ubr.ua.
Отметим, что согласно новой норме, выплата пенсий переселенцам должна происходить в порядке, который утверждает Пенсионный фонд. Но этот порядок пока еще не согласован.
В постановлении правительства также говорится, что при обращении внутренне перемещенного лица с заявлением о назначении, восстановлении или продлении выплаты пенсии, а также с удостоверением личности, территориальные органы Пенсионного фонда идентифицируют личность заявителя, фиксируют место и время ее обращения. После этого все данные обрабатываются и сравниваются в порядке, который утверждается Пенсионным фондом по согласованию с Министерством социальной политики.
Волонтеры организации "Донбасс SOS" отмечают, что такое постановление правительства может привести к тому, что пенсионеры-переселенцы не смогут оформить пенсии в отделениях Пенсионного фонда, ведь в ближайшее время, из-за формирования нового правительства, порядок выплаты пенсий переселенцам утвержден не будет.



Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии
 
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