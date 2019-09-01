Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине

01.09.2019 16:44

Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в ближайшие три месяца.

Об этом пишет Апостроф.

Так, в ближайшие две недели в Украине еще будет тепло. Днем будет +24…+26 градусов, под утро может быть и ниже +10. А вот после 15 сентября погода теплом будет радовать с каждым днем все меньше.

Что касается октября, то по данным синоптиков, он будет дождливым. В тоже время в октябре украинцев порадует "золотая осень", которая начнется за 4-5 дней перед Покровой (14 октября) и за 3-5 дней после 20-го.

А вот от ноября ждать тепла вообще не приходится – месяц будет холодным. Первые сильные холодные дожди возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го будет прохладно, вплоть до ночных заморозков.