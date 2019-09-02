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Люк Кэмпбелл после боя с Ломаченко попал в больницу

02.09.2019 08:15
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Люк Кэмпбелл после боя с Ломаченко попал в больницу

Британский боксер Люк Кэмпбелл после поражения от Василия Ломаченко, был вынужден отправиться в больницу Об этом сообщает The Sun.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбелла госпитализировали для проведения профилактических тестов.

«Он в порядке, он невероятно храбрый. Он проделал большую работу сегодня ночью. Он отправился в госпиталь в качестве меры предосторожности. С ним все будет в порядке», — сказал промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, больница
 
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