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Люк Кэмпбелл после боя с Ломаченко попал в больницу
02.09.2019 08:15
Британский боксер Люк Кэмпбелл после поражения от Василия Ломаченко, был вынужден отправиться в больницу Об этом сообщает The Sun.
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбелла госпитализировали для проведения профилактических тестов.
«Он в порядке, он невероятно храбрый. Он проделал большую работу сегодня ночью. Он отправился в госпиталь в качестве меры предосторожности. С ним все будет в порядке», — сказал промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, спорт, бокс, больница
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