Люк Кэмпбелл после боя с Ломаченко попал в больницу

02.09.2019 08:15

Британский боксер Люк Кэмпбелл после поражения от Василия Ломаченко, был вынужден отправиться в больницу Об этом сообщает The Sun.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбелла госпитализировали для проведения профилактических тестов.

«Он в порядке, он невероятно храбрый. Он проделал большую работу сегодня ночью. Он отправился в госпиталь в качестве меры предосторожности. С ним все будет в порядке», — сказал промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

Источник: https://donpress.com