Майк Пенс и Владимир Зеленский сделали срочное заявление: это коснется миллионов украинцев

02.09.2019 09:15

Пенс и Зеленский обсудили вооруженный конфликт на востоке Украины и шаги по возвращению мира в украинское государство.

Также стороны обговорили предоставление военно-технической помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет официальный сайт главы украинского государства, встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

Встреча состоялась в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает "Диалог.UA".

Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вице-президент Соединенных Штатов поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией.

Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, подчеркнув, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.

"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый Генеральный прокурор и новое молодое правительство.

Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", – заверил глава украинского государства. Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США.

Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе. Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с Президентом Дональдом Трампом.



Источник: www.dialog.ua