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«Процесс начался»: Москалькова сделала заявление об обмене пленными

02.09.2019 16:30
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«Процесс начался»: Москалькова сделала заявление об обмене пленными

Переговоры об обмене пленных граждан между Россией и Украиной продолжаются, сейчас требуется провести ряд юридических процедур.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен отметила:

«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Москва, обмен пленными
 
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