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«Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными

02.09.2019 13:15
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«Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обмен пленными гражданами между Украиной и Россией состоится в самое ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ермак отметил:

«Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных».

По его словам, во время телефонного разговора Зеленского с президентом России Владимиром Путин данная тема обсуждалась. Помощник Зеленского уточнил:

«И у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обмен пленными, Зеленский
 
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