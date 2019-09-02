- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»19:46
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- "Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России19:05
- Путин прокомментировал освобождение Цемаха 18:49
- У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака17:45
Решение Зеленского грозит украинцам катастрофическими последствиями: «будем как аборигены»
Если мы впустим американцев в свои недра, это только пойдет на пользу Украине
Об этом заявил политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.
«Это будет прекрасно, если мы впустим американцев в свои недра, потому что мы тогда наконец-то начнем их (наши недра) использовать с пользой для себя. Потому что мы за 28 лет не смогли закрыть свой энергобаланс, имея все необходимые ресурсы (газ, нефть, уголь, уран, возобновляемые источники энергии) и каждые десять лет тратим десятки миллиардов долларов на их импорт», — считает он.
По словам эксперта, разговоры о том, что американцы, китайцы или кто-то еще получит наши ресурсы выглядит по-жлобски.
«В духе «и сам не гам и другому не дам». А я считаю, что если мы не можем обеспечить добычу газа таким образом, чтобы хватало и себе, и на экспорт, то, значит, надо дать сделать это тем, кто это может сделать. Да, при этом они будут зарабатывать. Но и наш бюджет будет. Ибо за 28 лет мы не смогли обеспечить собственную добычу самостоятельно. Это факт, который говорит только об одном — чуда не будет, если мы и дальше будем цепляться за модель, которая тотально обнакротилась за 28 лет», — закончил он.
Под постом политолога люди поделились на два лагеря, одни поддержали такую идею эксперта, другие же отнеслись к ней с недоверием.
«Согласен! Наше общество больно социализмом.будем, как аборигены Аляски получать долю ренты «общенародного богатства недр», а то ее 28 лет получают олигархи», «Хорошо бы сначала огласить условия, на которых будем недра роздавать, а потом бы уже делить шкуру недобытого медведя», «Чем больше иностранных фирм будет работать на Украине тем меньше вероятность агрессии со стороны России», — писали пользователи сети.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, американец, земля, Зеленский
- Парламент отдал землю народу
- В Донецкой области еще не знают, где искать сланцевый газ?
- В Донбассе избирательным штабом объединенной оппозиции будет руководить человек, находящийся под следствием
- В Макеевке испугались низкой явки и хотели "ловить" избирателей по домам
- Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам
- Местные выборы. Шахтерск: Всё предсказуемо и с хорошей явкой
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО