Стало известно о победе Зеленского: исторические подробности

02.09.2019 11:33

Президент США Дональд Трамп передал вице-президентом США Майком Пенсом послание президенту Владимиру Зеленскому

Он передал ему поздравление с успешным началом работы на посту главы украинского государства, сообщает Интерфакс.

«Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа», — сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Также Пенс заявил ранее, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности.

«Между США и Украиной — очень сильные отношения, мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы сильно поддерживаем территориальную целостность и народ Украины. Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым», — заверил Пенс.

Еще он добавил, что надеется обсудить с Зеленским прогресс в исполнении «Минских соглашений» и вопросы безопасности.

«В первую очередь мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики. Также мне хочется услышать больше о прогрессе в вопросе внедрения реформ. С нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом этот вопрос развивается», — добавил Пенс.

В свою очередь Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины, «за то, что США всегда защищали и не меняли позицию относительно нашей территориальной целостности и суверенитета» и отметил, говоря о реформах, что «новая Верховная Рада работает всего три дня».

Источник: https://politeka.net