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У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма
В оккупированном Россией Крыму жители Армянска снова заметили ухудшение экологической обстановки.
Запах химикатов появился 29 августа. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблемы, передает УНИАН со ссылкой на "Крым.Реалии".
По словам местных жителей, воздух продолжает воздействовать на растения.
"Выбросы небольшими порциями идут постоянно. У меня окна квартиры стоят ночью на проветривании, запах ощущается. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, приблизительно в пять утра, у меня под окном моментально "сгорели" розы", – рассказала она.
При этом у детей вновь появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. Усугубляются симптомы в вечернее время и в ночное.
"Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах. Насколько мне известно – я не знаю, правда или нет – приостановили в связи с выбросами какой-то цех, потому что люди опять начали жаловаться, возмущаться", – говорит одна из активисток.
Общественный активист и поклонник политики России в Крыму Сергей Акимов уверен, что ситуация вышла из-под контроля.
Теги: Донбасс, здоровье, Крым, Армянск, дети, экология
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