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В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства

02.09.2019 14:20
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В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства

В Украине запретили продажу и использование офтальмологических капель "Арутимол" 0,25%. Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю.

Соответствующее распоряжение обнародовала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает УНИАН.

Так, запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата "Арутимол", капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке. Производителем является Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, запрет, лекарства
 
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