Запуск русскоязычного канала в Украине: что говорят в Кабмине?

02.09.2019 18:48

Новоназначенный глава Министерства культуры, спорта и молодежи Украины Владимир Бородянский предложил не торопиться с запуском русскоязычного телевизионного канала для осуществления программы противодействия российской пропаганде. Как информирует replyua.net, об том чиновник заявил в интервью «Левому берегу». Согласно словам чиновника, с запуском такого телеканала не стоит спешить из-за того, что перед подобного рода медиа необходимо четко сформировать задание.



Бородянский заявил: «Я бы не спешил, потому что новые платформы - это инструмент. И русскоязычный канал - это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим». Помимо прочего, он засомневался в словах украинского лидера Владимира Зеленского о том, что русскоязычный канал поможет «возвратить умы людей» на оккупированных территориях.



Глава Минкульта Украины также добавил: «Как же все этом нам мерять? Нам нужно сказать: вот есть задача, а вот – инструменты и последствия их применения. Вот есть ресурс, который нужно потратить именно на это. Выложили, покрутили, присмотрелись, сказали «Хорошо, на самом деле такую задачу можно решить русскоязычным каналом». Стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов».