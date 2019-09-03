- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину08:50
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает07:30
- Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев22:40
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности
Вечером в понедельник, 2 сентября, в ресторане в центре Киева произошла драка между депутатом от партии "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым и экс-нардепом от "Батькивщины" Русланом Богданом: причиной стычки была отмена депутатской неприкосновенности.
Об этом сообщает Апостроф.
В полиции Печерского района отметили, что вечером 2 сентября правоохранители выезжали на вызов относительно драки.
"Событие произошло вечером 2 сентября по адресу Днепровский спуск", - сказала пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко. Сообщить какие-либо детали драки она отказалась.
Нардеп Алексеев заявил журналистам, что слухи преувеличены, но дальше комментировать отказался: "Слухи преувеличены. Все у меня в порядке. Сегодня был на утренней сессии. Я не хочу ничего комментировать. Все нормально. Ничего такого не произошло".
Депутат прошлого созыва от "Батькивщины" Руслан Богдан подтвердил, что имел стычку с нардепом от "ЕС".
"Все нормально, все в порядке. Да то такое было. Давал наставление новом депутату, что нужно голосовать – это же вчера как раз было, а сегодня неприкосновенность проголосовали, – так я ему говорил, что надо снимать неприкосновенность. А он просто не хотел. Он с "Европейской солидарности". От Порошенко. Тем более по нему куча уголовных дел. Я ему говорил, что несмотря на это надо это голосовать", - сказал со смехом Богдан.
На вопрос, не получил ли он травм во время драки, экс-нардеп ответил: "Ну, у меня же рентгена нет и МРТ, то я не могу это говорить. Ну такое что-то. Пока ничего".
Теги: Донбасс, Киев, драка, депутатская неприкосновенность, депутаты
- Грузинские депутаты подрались из-за событий в Украине
- "Была драка. Где-то меня набили, где-то я. Потом достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил", - глава "ОУН" Кохановский в суде рассказал правду про инцидент в Киеве
- На Майдане в Киеве собираются объявить "всеукраинскую мобилизацию": названы три главных требования к украинским властям
- В Донецком цирке скандал! Администратора избила… киевская конферансье
- Под Киевом в драке погиб участник АТО
- В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности10:42
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"