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Глава МИД Пристайко озвучил неожиданные итоги встречи в "нормандском формате"
Советник президента Украины Владимира Зеленского и глава МИД Вадим Пристайко заявил, какие темы не обсуждались в рамках встречи в "нормандском формате".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об итогах 8-часовой встречи политических советников в "нормандском формате" в Берлине, передает "Диалог.UA".
"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить, все будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне", - констатировал он. Однако, по словам советника президента Украины Владимира Зеленского, он не может раскрыть деталей договоренностей "Нормандской четверки" "Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - подчеркнул новый глава МИД. Важно отметить, что про обмен заложниками во время переговоров речь не шла, также обошли тему миротворческой миссии на Востоке Украины. Таким образом, о точной дате встречи лидеров стран "нормандского формата" говорить еще рано: лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Берлин, переговоры, МИД, нормандский формат, обмен пленными
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