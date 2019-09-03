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Нардепы сегодня рассмотрят снятие депутатской неприкосновенности

03.09.2019 12:50
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Нардепы сегодня рассмотрят снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины сегодня, 3 сентября, рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности во втором чтении.

Такая информация появилась на сайте Рады, передает donpress.

Планируется, что помимо закона № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Конституцию.

Также стало известно, что на заседание ВРУ прибыл президент Владимир Зеленский.



Теги: Украина, Донбасс, законопроект, сайт, Конституция, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, нардепы, Зеленский
 
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