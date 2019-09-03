Последние новости раздела
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину08:50
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает07:30
- Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев22:40
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
Нардепы сегодня рассмотрят снятие депутатской неприкосновенности
03.09.2019 12:50
Верховная рада Украины сегодня, 3 сентября, рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности во втором чтении.
Такая информация появилась на сайте Рады, передает donpress.
Планируется, что помимо закона № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Конституцию.
Также стало известно, что на заседание ВРУ прибыл президент Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, сайт, Конституция, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, нардепы, Зеленский
Читайте также:
- Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится
- БОРИС КОЛЕСНИКОВ О СОБЫТИЯХ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ И ВОЗЛЕ НЕЕ
- Сегодня Рада рассмотрит изменения законопроекта о неприкосновенности
- У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дейдея
- Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады
- Декоммунизация в действии: Рада готовится переименовать две области
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности10:42
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"