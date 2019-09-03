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Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона

03.09.2019 18:29
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Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона

Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта.

Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о запрете свободной продажи СИМ-карт и блокировке "серых" мобильных телефонов, передает "Диалог.UA".

В частности, соответствующий законопроект № 1083 от 29 августа опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Идея народных депутатов заключается в том, что все операторы мобильной связи в Украине будут обязаны предоставлять свои услуги только на основе заключения договора с абонентом при условии предоставления его личных данных, то есть как минимум продавать СИМ-карты только с паспортом. А все абоненты страны, которые сейчас пользуются связью без заключения договора, будут обязаны его заключить до 1 января 2024 года. Кроме того, в "Слуге народа" хотят разрешить операторам блокировать доступ к своим сетям "серым" мобильным устройствам. Иными словами, взять под контроль мобильные телефоны, IMEI-код которых не внесен в соответствующий национальный реестр.



Теги: Украина, Донбасс, закон, продажа, запрет, блокировка, мобильный оператор, паспорт, мобильник, Верховная Рада, Слуга народа
 
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