Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев

03.09.2019 22:40

Украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти новшества предусмотрены законопроектом №1083. Его вместе с коллегами из "Слуги народа" разработал самый молодой вице-премьер в истории Украины 28-летний Михаил Федоров. В правительстве он отвечает за цифровую трансформацию. Подробнее о том, как команда президента Владимира Зеленского предлагает "навести порядок с коммуникациями" – рассказывает Диалог.UA.

Что за законопроект? Пять главных новшеств: компаниям, которые занимаются электронной коммуникацией, разрешат подавать документы онлайн, для них отменят часть лицензий (нужно будет только уведомлять о своей деятельности). Для понимания: электронная коммуникация – передача информации с помощью мобильной связи, интернета. "серые" телефоны могут отключить от мобильной связи; все, кто пользуются мобильной связью, должны зарегистрировать свои SIM-карты; VPN могут запретить, но сам закон создает скорее законодательную базу для этого. Чтобы совсем запретить "анонимность", нардепам придется сочинить еще как минимум один законопроект (ну или дополнить этот); операторы будут обязаны хранить информацию о том, какие услуги предоставили, пока не пройдет срок исковой давности. (три года); а за рассылку спама могут отключить от связи; И что мне с этого? Ну как минимум придется зарегистрировать свою SIM-карту. С одной стороны это хорошо – ранее "Обозреватель" подробно писал о случаях мошенничества, когда карты воровали. А если она привязана лично к вам, сделать это будет сложнее. Такая практика распространена во многих странах. Без письменного договора или паспорта купить SIM-ку можно далеко не в каждом государстве. С другой стороны, это вызывает определенные опасения среди блогеров и общественников (к примеру, чуть ниже можно почитать мнение известно блогера Алексея Арестовича), мол, всех возьмут под колпак.

Михаил Федоров А VPN запретят? В законе говорите только об отключении оборудования, которое используется для смены маршрутизации трафика. Это когда вы, например, пишете из Киева, но маршрут вашего трафика указывает, что зашли в интернет вы в Орландо. VPN чаще всего используют, чтобы зайти на закрытые в Украине сайты: ВКонтакте, Кинопоиск и десятки других. С другой стороны, такая технология позволяет спрятаться наркоторговцам в сети, хакерам. Итого: пока не запрещают, но создают предпосылки для запрета в будущем. А что насчет "серых телефонов"? У каждого телефона есть свой особый номер – IMEI. Когда в Украину ввозят мобилки, номер каждого вбивают в специальную базу. Поэтому на улице любой правоохранитель может пробить по базе, ваш телефон контрабанда, или его ввезли законно. Чтобы узнать IMEI, нужно набрать на телефоне номер *#06#.

Итак, закон предлагает все "серые" телефоны отключать от мобильной связи. Правда, тут есть одно большое "но" – что делать с туристами? Будут ли отключать их от мобильной связи, так как IMEI в базу они не вводили, вопрос открытый. И когда все это заработает? Первое – документ еще нужно принять. Хотя учитывая, что в пояснительной записке нет ни слова о грядущих отключениях и обязательной регистрации, а полный текст документа – больше 80 страниц, далеко не каждый депутат от "Слуги народа" осилит законодательное творчество вице-премьера Федорова. Особенно если вспомнить, что на рассмотрении нового созыва десятки и сотни документов. Второе – если идею поддержат, закон вступит в силу только 1 июля 2020-го. А телефоны начнут отключать с 1 января 2024-го. До этого времени у всех будет возможность подписать письменные соглашения с операторами и сообщить свои персональные данные. За что критикуют документ: опасность тотального контроля и учета всех пользователей услуг электронной коммуникации; это может стать основой для запрета VPN – еще одно ограничение; документ затронет интересы огромного количества предпринимателей и почти каждого украинца. Если раньше ввести тотальную регистрацию мобильных номеров боялись, сейчас такое новшество могут принять очень быстро и без обсуждений.