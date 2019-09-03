Выберется ли Украина из трясины государственного долга?

03.09.2019 14:11

Украинцы получили нового президента, новый парламент и новое правительство. И теперь с нетерпением ожидают от них новой экономической политики, которая бы повысила уровень жизни населения. Однако эти ожидания могут оказаться напрасными. Даже если вдруг каким-то чудесным образом экономика Украины и начнет расти, то сливки с неё будут снимать, в первую очередь, инвесторы и кредиторы. Если же этого не произойдет, то украинцам придется вновь затягивать пояса…

Украина сейчас напоминает лежащего на старом диване увальня, много лет мечтающего о том, что к нему придут инвесторы, которые дадут ему высокооплачиваемую работу и сделает в его доме ремонт. Пока что он перебивается случайными подработками, продажей имущества и взятием взаймы. Иногда он встает, бреется, гладит застиранные рубашки и проветривает комнату – создавая «инвестиционный климат», однако инвестор всё равно к нему не приходит. Зато регулярно приходят счета по долгам, которые уже забили почтовый ящик и навалены грудой под дверями.

Когда-то у этого увальня была возможность засучить рукава и открыть собственную мастерскую и ферму, на худой конец создать самообеспечивающее натуральное хозяйство – то есть переориентировать большую часть производственной экономики на внутренний рынок. Но ему напели в уши, что всё это «совковый отстой», что все соседи интегрированы в мировой рынок, работая на инвесторов, а потому и живут припеваючи. И он в это уверовал, как в новейший завет - настолько неистово, что скорее умрет от голода или болезни, чем откажется от своих иллюзий…

Это было образное описание той тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась Украина. Оказалась не сегодня, не вдруг, не при Зеленском, а постепенно погружаясь в это состояние годами. Причин много, но одна из самых главных состоит в том, что экономику у нас свели чисто к деньгам, к финансам. Работать, производить, оказывать услуги, даже торговать – всё это отошло на второй план, стало лишь прилагаемым. Причем, на всех уровнях. Экономику рассматривают исключительно с финансовой точки зрения, уделяя внимание процентам роста денежных единиц и почти не замечая реального сектора. Даже когда решают вопрос ремонта дорог, то единственное, что стоит на повестке дня – сумма тендера. И всем пофигу, какого качества будет эта дорога.

Так в Украине победил какой-то извращенный монетаризм, поставивший во главу экономики финансы. Проблема в том, что как раз с деньгами в Украине очень туго, а если они и появляются, то тут же разворовываются и проедаются. Туго потому, что с каждым годом их всё труднее зарабатывать, ведь реальный сектор украинской экономики серьезно сократился. Поэтому остается надеяться на финансы извне: деньги кредиторов и инвесторов. Но если кредиты Украине еще дают, то серьезные иностранные инвесторы сюда вкладываться не хотят. А те, что есть, на поверку часто оказываются фирмами украинских олигархов, зарегистрированные за границей (в основном в оффшорах). По сути, это деньги, ранее выведенные из Украины, и частично вернувшиеся обратно под видом иностранных инвестиций.

Как пытаются решить эту проблему? Последние пять лет уже никак. Начиная с 2014 года, с первого правительства Яценюка, власть уже не уделяла внимание реальному сектору украинской экономики. Планы правительств строились исключительно на «финансовой стабилизации» и «создании инвестиционного климата». Причем, Яценюку и Гройсману весьма скверно удалось и первое, и второе. Речь не только об упавшей в 2014-2015 г.г. гривне, но и о пирамиде долгов, которые сейчас гирей висят на тощем бюджете Украины…

Сейчас размер валового государственного долга застыл у отметки 80,3 миллиардов долларов, увеличившись с конца прошлого года почти на 5 миллиардов. Кстати, 2 миллиарда старый Кабмин занял только в июне-июле, в основном за счет выпуска новых облигаций – скажем спасибо экс-премьеру Гройсману и перепрыгнувшей в новое правительство министру финансов Маркаровой!

Это очень много, учитывая, что государственный бюджет Украины составляет всего около 43 миллиардов, а ВВП за прошлый 2018 год 130 миллиардов долларов. Из этих 80,3 миллиардов долга 30,3 приходится на внутренний: 29,9 миллиардов долларов непосредственного государственного долга и еще 407 миллионов это гарантированный государством долг. Соответственно, остальные 50 миллиардов это валовой внешний долг Украины, из которых 40,1 миллиард это прямой государственный долг, и еще 9,9 миллиардов это гарантированный.

Кстати, учитывая, что гарантированный долг это в основном кредиты частных фирм, взятые под гарантии правительства Украины, то данная цифра вызывает возмущение и желание узнать фамилии тех, для кого именно выступала поручителем прежняя власть…

Теперь давайте посмотрим, как эти долги непосредственно отражаются на украинской экономике. Государственный долг отдается из средств государственного бюджета и, начиная с нынешнего года, на это будет уходить около 35-40% казны. То есть каждую третью гривну (а то и больше) придется отдать кредиторам! Подробные цифры вы можете увидеть на представленных диаграммах.

Только в 2019 году украинский бюджет расстанется с 417,4 миллиардами гривен! Этих денег хватило бы на реконструкцию дорог, или строительство нескольких боевых фрегатов, или на полное медицинское обслуживание всех украинцев (включая бесплатные операции), или на открытие нескольких заводов, создание десятков тысяч рабочих мест. Вместо этого они будут отданы за кредиты, которые были разворованы и проедены! Причем, из этих 417 миллиардов 145 - это только проценты по кредитам!

И кстати, как вы можете видеть, начиная с 2015 года, доля процентов в ежегодных выплатах по долгам серьезно выросла. Это результат пресловутой реструктуризации долгов, проведенной Яценюком и Яресько! Выплату процентов и долгов тогда перенесли на 2019-27 г.г. (как знали, что потеряют власть) за счет увеличения процентной ставки, а также введения ВВП-варрантов.

Что это такое? Когда Яценюк рапортовал украинцам о том, что Запад якобы списал Украине 3,8 миллиарда долларов долга, он соврал. На самом деле их «списали» в обмен на эти самые ВВП-варранты, представляющие собою разновидность ценных бумаг. Согласно договору реструктуризации, с 2019 году владельцы варанов смогут получить с Украины сначала 1%, а с 2024 года от 15% до 40% от суммы прироста украинского ВВП, превышающего установленный барьер в 3%.

Например: если в 2020 году ВВП Украины увеличится на 3,5%, то прирост «сверх нормы» получается 0,5% или около 700 миллионов долларов, из которых 1% (7 миллионов) отдадут владельцам варрантов. Немного? Но ведь это только во время пятилетнего льготного периода, при умеренном росте ВВП. А вот если в 2024 году ВВП Украины вырастет на 7%, то владельцам варрантов выплатят 15% от прироста свыше барьера 3%, и 40 % от прироста свыше барьера 4%. Допустим, ВВП достигнет тогда 170 миллиардов, считаем: 255 миллионов долларов (15% ставка) плюс 2,04 миллиарда (ставка 40%), получаем около 2,5 миллиардов долларов, которые придется отдать владельцам варрантов.

И это лишь за один год. При стабильно высокой динамике роста ВВП Украины, по расчетам экономистов, она может лишиться 32-35 миллиардов долларов, и даже больше – и всё это ради «списания» 3,8 миллиардов. Это не просто грабеж, это опустошение Кортесом Мексики! За такое однозначно следует заводить уголовное дело – и если до американки Яресько украинскому правосудию пока не добраться, то «Сеня - куля в лоб» просто должен сесть! Самое гнусное в это то, что от таких чудовищных выплат Украину спасет только медленный рост ВВП, не более 3% в год – то есть Запад, Яценюк и Яресько сознательно заложили механизм сдерживания роста украинской экономики! Такие вот они, «стратегические партнеры».

Проблема настолько серьезна, что в команде Зеленского предлагали даже выкупить эти ВВП-варранты, чтобы обезвредить эту бомбу замедленного действия сейчас, пока она не заработала. Но есть две проблемы. Во-первых, для этого нужны 3-3,5 миллиарда долларов (варранты сейчас котируются ниже номинала), которых в бюджете нет. А во-вторых, и в окружении Зеленского, и в новом правительстве слишком много ставленников западных финансовых структур и украинских олигархов, играющих на рынке ценных бумаг и заинтересованных в дальнейшем обращении и этих варрантов, и в новых выпусках украинских облигаций.

Облигации – еще одна головная боль украинской экономики. Они составляют львиную долю внешнего и внутреннего долга и, соответственно, выплат по ним (см. диаграмму). Большую часть внешних «кредитов» Украина берет через механизм облигаций. Именно облигации чуть не стали причиной дефолта в 2015 году, и это долг по ним пришлось реструктуризировать на грабительских условиях.

Напрашивается логический вывод, что Украине пора спрыгивать с «облигационной зависимости», пока она не привела к неизбежному и полному дефолту. И тут уже не придется делать ничего невозможного: просто следует сократить до минимума выпуск новых облигаций. Однако, опять же, за облигациями стоит мощное лобби западных банков и украинских олигархов, которые на этих облигациях хорошо зарабатывают. И чего уж там, вон новый-старый министр финансов Маркарова, одна из этих людей. И они будут настаивать, что украинской экономике и бюджету просто никак нельзя без массовых выпусков новых облигаций – то есть влезания в новые долги. Вот только Украина эти долги оплачивает, а они на них имеют прибыль!

При этом эти «магистры финансов», не могут предложить ни одной программы роста украинского экономики, советуя лишь «ждать инвестора» - очевидно, до скончания веков. Но зато они знают, где взять деньги на предстоящие выплаты по кредитам и процентам: снова урезать социальные расходы, а также не проводить обещанное снижение стоимости коммунальных услуг. Ведь завышенная цена на газ дает в бюджет 136 миллиардов гривен в год, которые потом перетекут в карманы владельцев облигаций и варрантов.

Складывается устойчивое впечатление, что все эти «финансовые наперсточники», взявшиеся рулить украинской экономикой, приносят ей больше вреда, чем коррупционеры и рейдеры. Так не пора ли поступить с этими «реформаторами» соответствующим образом? Возможно, так и случится. Ведь не зря уже ходят слухи о том, что новосозданное «правительство либералов» очень временное (в нем почти нет близких к Зеленскому людей) и вскоре будет заменено на людей, которых не навязывали нового президенту МВФ и олигархи. Было бы хорошо, потому что времени у Украины не так и много.

Источник from-ua.