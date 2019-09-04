Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда

04.09.2019 11:39

В Украине за год постный борщ подорожал на 22%, а мясной – на 9%. В то же время, средняя зарплата в стране, по данным статистики, выросла на 18%, поднявшись с 9 141 грн, в июне прошлого года, до 10 783 грн, в июне 2019 года. Минимальная оплата труда выросла на 12%, с 3 723 грн до 4 173 грн. В какую цену обходились продукты борщевого набора рассказал сегодня, 2 сентября, на своей странице в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко, пишут Донецкие новости.

«Мы взяли самый простой рецепт борща: свинина – 600гр, картофель и свекла – по 500гр, капуста – 300 гр, морковь и лук – по 200 гр, вода - 3 л, лавровый лист, соль, черный перец, сметана 15% – 200 гр, головка чеснока – 50г. А постный борщ мы готовили и считали по такому же рецепту, но без мяса и сметаны», – написал Дорошенко.

Согласно средним ценам статистики в Украине по состоянию на июль 2018 и 2019 годов, за 600 гр свинины в июле прошлого года мы платили – 68,6 грн, а в июле этого – 71,8 грн. Рост за год всего на 5%. Полкилограмма картофеля в 2018 году обходилось в 4 грн, а за этот год – 7,6 грн. Цена картофеля подпрыгнула на 90%.

«За полкило свеклы правили в июле прошлого года – 5,2 грн, а в 2019 г. – 5,7 грн. Цена выросла на 10%. 300гр капусты прошлого года продавались в среднем по 2,4 грн, а в этом – 2,7 грн, или на 12% дороже. Морковь, в 2018 году 200 грамм стоили 5,2 грн, в 2019 году – 3,3грн. Покупаем на 36% дешевле», – отметил эксперт.

Также, за 200 г лука в 2018 году платили 1,4 грн, в 2019 году – 2,4грн. Рост за год произошел на 71%. За 200 г сметаны надо было отдать год назад 10,4 грн, а сейчас – 11,7 грн. За год стоимость повысилась на 12%.

Немного чеснока к борщу в июле прошлого года обходилось в 1,9 грн, в июле этого года – 2,9 грн. А это – плюс 53% к прошлогодней цене.

«Поскольку многие себе не могут позволить покупать мясо, то последний год был не самый лучший для любителей известнейшего национального блюда. Многие стали вегетарианцами поневоле, а сейчас даже постный борщ не по карману», – сказал Дорошенко.

По его словам, за год стоимость вегетарианского борща выросла на 22%, или на 4,5 грн. Это блюдо на июль 2019 года обходилось в 24,6 грн, тогда как в прошлом году стоило 20,1 грн.

За год стоимость борща с мясом выросла на 9%, или на 9 грн. Это блюдо по состоянию на июль 2019 года обходилось в среднем в 108,1 грн, тогда как по состоянию на прошлый год стоило 99,1 грн.