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Экстренно: Трамп на весь мир высказался о Зеленском

04.09.2019 14:34
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Экстренно: Трамп на весь мир высказался о Зеленском

Президент США Дональд Трамп публично высказался о Президенте Украины Владимире Зеленском.
Президент США отметил умопомрачительный старт Президента Украины и высказал уверенность, что Зеленский добьется своего.
Трамп уверен, что Украина при Зеленском преобразуется до неузнаваемости.
Эксперты отмечают, что Трамп впервые публично высказывается о Президенте другой страны и тем более настолько теплыми и дружескими высказываниями.
Американские журналисты не на публику говорят, что между Президентом Украины и Президентом США существует тайный канал связи и что Трамп начал уделять Украине небывалое внимание, после победы Владимира Зеленского на выборах Президента Украины.
Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.
Он это сделал во время встречи с Зеленским в Варшаве, передает Время.
«Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа. Он восхищен вами и я уверен, что не за горами прилет Дональда Трампа в Киев с официальным визитом», — сказал Пенс.
Отметим, что Зеленский провел крайне успешные переговоры с американскими партнерами. Была достигнута договоренность об инвестициях в 150 миллиардов долларов!!!
Вице-президент США Майк Пенс на встрече в столице Польши с президентом Украины Владимиром Зеленский заверил, что отношения двух стран прочны как никогда, а затем обсудил с ним темы реформ, энергетики и борьбы с коррупцией.
При встрече Пенс с удовлетворением отметил прочность существующих отношений между США и Украиной.
«Я могу заверить, господин президент, что отношения между Украиной и США никогда не были столь прочными», — сказал Пенс.
После этих слов американский чиновник протянул Зеленскому руку, и политики обменялись рукопожатием.
В ходе встречи Пенс и Зеленский обсудили несколько тем, в первую очередь энергетическую безопасность Украины.
Об этом представитель США сообщил прессе.
«У нас есть возможность обсудить вопросы энергетики. В первую очередь, вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества как в сфере энергетики, так и экономики», — рассказал Пенс.
Вице-президент также поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое украинское правительство, и борьбы с коррупцией. Зеленский заверил его, что Украина решительно настроена на трансформацию.
Об этом говорят более 70 законопроектов, зарегистрированных в первый день работы нового парламента. Среди прочего, они предусматривают преодоление коррупции.
«Мы не просто будем бороться с коррупцией, мы должны победить ее за 1 год Кроме того, на встрече шла речь о предстоящем визите Зеленского в США и переговорах с Дональдом Трампом. . Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться», — сказал глава украинского государства.
Кроме того, на встрече шла речь о предстоящем визите Зеленского в США и переговорах с Дональдом Трампом.
Пенс отметил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским.
«Президент США с нетерпением ждет встречи с Вами. Он в буквальном смысле ошеломлен вашими результатами и вашими успехами. Уверен, что он завидуем вам в добром смысле этого слова» — отметил Пенс.
В свою очередь Президент Украины отметил, что Украине удалось убедить американских партнеров инвестировать в Украину.
В журналистских кругах ходят слуги, что за 10 лет американские партнеры готовы инвестировать в Украину более 150 миллиардов долларов, что является крупнейшими в европейской практике.
Американцы готовы инвестировать в украинскую энергетику, медицину, ИТ, землю, природные ископаемые.



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, изменение, реформы, Зеленский
 
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