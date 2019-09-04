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Лукашенко закрыл границу с Украиной: стало известно, кто попал в "черный список"

04.09.2019 12:01
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Лукашенко закрыл границу с Украиной: стало известно, кто попал в "черный список"

Граница с Беларусью была закрыта не для всех украинцев, а лишь для тех, кто является незаконопослушными гражданами.

Так, данное заявление поступило от пресс-секретаря Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антона Бычковского. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на ТАСС.

Как сообщается, пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в нормальном режиме. То есть граждане Украины могут свободно пересекать границу. Запрещен въезд только для незаконопослушных граждан и преступных элементов. По словам Антона Бычковского, обстановка на границе находится под контролем. Также он отметил, что они уделяют пристальное внимание пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, включая наркотические вещества.



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, наркотики, закрытие, оружие, граница, контрабанда, черный список, пункты пропуска, Лукашенко
 
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