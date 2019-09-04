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Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды

04.09.2019 09:40
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Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды

Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.
На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +33°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +23°.
В северных областях будет пасмурно. Температура ночью до +10°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолета. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.



Теги: Донбасс, осень, прогноз погоды
 
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