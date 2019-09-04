Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину

04.09.2019 08:50

Наследница Ванги Каедэ Убер, как называют девушку, смогла предсказать несколько терактов, которые шокировали мир.

Дар предвидения к ней пришел в пять лет, когда она смогла увидеть, что некоторые ее родные умрут. Каедэ Убер заранее сообщила о событиях в редакции Charlie Hebdo, а также о террористическом акте на набережной Ниццы, где погибло 86 мирных жителей.

Кстати сама Ванга не раз говорила, что ей на смену придет именно девочка. Вполне возможна, что это и есть Уебер, сообщает "Диалог.UA".

Среди последних предсказаний девочки – будущее США, Украины и России. Уэбер предвидила, что Штаты еще больше укрепятся в мире, Украина сможет преодолеть все трудности и возродится. Украинское государство в ближайшие несколько лет ждет период экономического рассвета, страна будет все больше завоевывать уважение западных коллег, счастливое будущее уже не за горами.