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Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
Предсказание Ванги об Украине и новом президенте Владимире Зеленском было экспертами расшифровано лишь недавно. Пророчица предсказала, что новый президент совершит переворот.
По словам Ванги, Украина при Зеленском изменится. Ему если и не удастся сделать все, но некоторые его шаги объединят украинское государство, сообщает "Диалог.UA".
В своих предсказаниях знаменитая прорицательница уже не раз упоминала известные политические фигуры, которые сыграли ключевую роль на международной политической арене или стали инициаторами глобальных переворотов в собственной стране. Также предсказательница в своих пророчествах упоминала еще одну ключевую фигуру, которая не так давно появилась на мировой политической арене. Прорицательница рассказывала, что "воцарится на земле украинской князь Владимир". Говорила она и о том, что будет князь Владимир из народа, и по началу его не будут воспринимать всерьез, поскольку "раньше он только и делал, что шутил и смеялся". Астрологи нашли в этих описаниях явное сходство с Владимиром Зеленским, который не так давно стал новым президентом Украины. Также Ванга предсказывала, что князь Владимир не сможет до конца утихомирить войну, но сможет снова соединить воедино вышедшие из состава Украины ранее земли. Астрологи предполагают, что речь идет о временно подконтрольных России городах Луганской и Донецкой областей, а также аннексированном Крыме.
Теги: Украина, Донбасс, переворот, Ванга, объединение, пророк, астрологический прогноз, Зеленский
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