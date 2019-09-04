Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет

04.09.2019 16:21

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев сделал зловещее заявление о том, что в скором времени, кроме Донбасса, боевые действия могут охватить еще несколько украинских регионов.

Скандальное заявление прозвучало в эфире авторского ток-шоу Соловьева на канале "Россия 1", передает dialog.

По мнению одиозного пропагандиста, ситуация в Украине будет развиваться по сценарию России девяностых годов прошлого века. Всему виной обнищание людей и перекрытие потока контрабанды, что якобы спровоцирует военные действия. Свои предположения Соловьев адресовал украинскому политологу Вадиму Карасеву, который присутствовал в московской студии.