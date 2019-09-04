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Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет
04.09.2019 16:21
Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев сделал зловещее заявление о том, что в скором времени, кроме Донбасса, боевые действия могут охватить еще несколько украинских регионов.
Скандальное заявление прозвучало в эфире авторского ток-шоу Соловьева на канале "Россия 1", передает dialog.
По мнению одиозного пропагандиста, ситуация в Украине будет развиваться по сценарию России девяностых годов прошлого века. Всему виной обнищание людей и перекрытие потока контрабанды, что якобы спровоцирует военные действия. Свои предположения Соловьев адресовал украинскому политологу Вадиму Карасеву, который присутствовал в московской студии.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, контрабанда, проблема, сценарий
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