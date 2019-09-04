Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса

04.09.2019 19:59

Вопрос Донбасса должен быть ключевым на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Об этом заявил народный депутат ВР IX созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на первом заседании Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, пишет from-ua.

Виктор Медведчук отметил, что Постановление «О мире в Украине, прекращении боевых действий и выполнении Минских соглашений», которое в первый день работы парламента зарегистрировала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», должен рассматривать профильный комитет. Как оказалось, данный документ был направлен на рассмотрение в Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Для меня было удивительно, почему к основным комитетам по разработке законов, имеющих сегодня непосредственное отношение к законодательным актам по мирному урегулированию, принадлежит Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны? Это предмет ведения нашего комитета – так было утверждено на сессии пленарного заседания Верховной Рады Украины, что это комитет именно по Донбассу, поскольку данные вопросы непосредственно являются профильными, и мы должны их урегулировать», – прокомментировал Виктор Медведчук.

Как объяснил парламентарий, данное постановление включает перечень законов, которые «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает первоочередными для решения вопроса мирного урегулирования и прекращения боевых действий на Донбассе.

«Эти вопросы связаны непосредственно с тем, чтобы выполнить повестку дня, заложенную в фундамент Минских договоренностей», — заявил Медведчук. В частности, речь идет об изменениях к Конституции относительно автономного статуса неконтролируемых территорий Донбасса, законе об амнистии, законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, законе о Свободной экономической зоне и законе, который непосредственно будет касаться восстановления конституционных прав наших граждан на этих территориях.

Политик заверил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова обсуждать эти вопросы, чтобы их решения получили поддержку в комитете, а затем были вынесены в зал парламента для рассмотрения.

«Мы считаем, что это самый главный вопрос, также, как и вопрос мира является наиболее актуальным», – отметил народный депутат. Также Виктор Медведчук выразил надежду, что для новой власти, которая заявляет о том, что поддерживает выполнение Минских соглашений, вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе также будет в приоритете.

Напомним, данное Постановление обязывает профильный комитет ВР поручить народным избранникам в самое ближайшее время разработать и рассмотреть ряд нормативно-правовых актов, предусмотренных «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», который принят в Минске 12 февраля 2015 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН.