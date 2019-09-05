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Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти

05.09.2019 21:15
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Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти

Сенаторы из США Крис Мерфи (Коннектикут) и Рон Джонсон (Висконсин) провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сказано на официальный странице американского посольства в Украине в Twitter.

«Во время встречи с президентом Зеленским, сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США прочно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины», — сказано в публикации.

Также сенаторы сегодня пообщались с секретарем СНБО Александром Данилюком, главой СБУ Иваном Бакановым, министром обороны Андреем Загороднюком. Обсуждалась проблема российской агрессии, также сенаторы поинтересовались планами Украины в вопросах реформирования сферы безопасности.

А начался визит представителей США со встречи с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который поделился своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, сенатор, власть, Зеленский
 
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