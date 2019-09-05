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«Это трэш»: в Раде наметился скандал из-за законодательных инициатив партии «Слуга народа»
В Верховной Раде грядет скандал, спровоцированный конфликтом между партиями нынешнего гаранта Конституции Владимира Зеленского «Слуга народа» и экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Как пишет replyua.net, причины и последствия сложившейся ситуации депутат ВР Ирина Геращенко представила на своей странице в Facebook. В том числе, парламентарий пояснила, что ее не устраивает в законопроектах от пропрезидентской партии.
«Трэш. Мягчайшим слово, которым можно охарактеризовать законодательные инициативы слуг, слуги планируют принять на следующей неделе. Хорошо, сто большинство слуг понятия зеленого не имеют о написанном в этих законопроектах и послушно сунут зеленую кнопку», – написала она.
В том числе, очень опасной Геращенко считает ликвидацию демократических европейских правил, а они являлись предпосылкой для получения безвизового режима со странами ЕС. «К примеру, разрушение государственной службы, где априори исчезают конкурсы и возвращаются единоличные назначения. К тому же, опасное усиление силовых структур. Эти законы превратят Украину, по сути, в полицейское государство, построенное не в уважении к закону и демократии, а на страхе», - считает депутат.
Теги: Донбасс, скандал, Верховная Рада, Слуга народа
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